‘La Nación’ confirma destrucción de humedal en Gandoca por supuesta pista clandestina de aterrizaje

Imágenes captadas por un dron evidencian la tala y el relleno de un humedal dentro del refugio, cerca de la desembocadura del río Sixaola y el mar Caribe

Por Redacción de La Nación

Parte del humedal del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue destruido para construir una aparente pista clandestina de aterrizaje en un sitio recóndito de Costa Rica, muy cerca del mar Caribe y de la desembocadura del río Sixaola, el cual sirve de límite con Panamá.








