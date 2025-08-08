El País

Pareja en moto fotografió a equipo de ‘La Nación’ que buscaba aparente pista clandestina en Gandoca-Manzanillo

La presunta pista está cerca de la frontera con Panamá

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El jueves 31 de julio, un equipo de La Nación visitó el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, cerca de la desembocadura del río Sixaola, fronterizo con Panamá.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gandoca-ManzanilloPista clandestinaTalaDestrucción ambiental

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.