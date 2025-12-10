Bad Bunny compartió y ‘tiró fotos’ con una familia en Dota, ¡vea la imagen!

Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional el 5 y 6 de diciembre.

El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su paso por Costa Rica para relajarse en la zona de Los Santos, específicamente en El Cedral de Dota, donde compartió y se fotografió con una familia local.

Se trata de la familia Bonilla Martínez, propietaria de la finca cafetalera Sol Naciente, la cual el boricua visitó el domingo junto a su equipo.

El intérprete, quien ofreció dos conciertos el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional como parte de su gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour, decidió aprovechar el domingo 7 para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía local y del café costarricense, producto que elogió ampliamente en sus redes sociales.

Según datos de Migración, Bad Bunny abandonó el país el lunes 8 de diciembre.

Durante su visita, el artista recorrió los cafetales de la finca Sol Naciente, donde conoció de primera mano el proceso de cultivo y producción del café de Los Santos, reconocido entre los mejores del mundo.

Bad Bunny compartió con una familia en Dota el domingo. (Suministrada a La Nación)

Además, el cantante reservó en exclusiva el restaurante Al Mercat, en Copey de Dota, para disfrutar de un almuerzo privado junto a su equipo. A solicitud del propio artista, el local suspendió las reservaciones del día, garantizando así un ambiente íntimo y tranquilo para su estadía.

Aunque la visita se desarrolló con total discreción y sin difusión de fotografías públicas, los vecinos expresaron su orgullo al saber que una figura de su talla eligió Dota para desconectarse del ritmo de sus giras y conectarse con la esencia del campo costarricense.

En su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió este martes imágenes de su paseo por Costa Rica, acompañadas de un mensaje lleno de cariño hacia el país, en el que destacó el calor de su gente y la belleza de Costa Rica y su público.