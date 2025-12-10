Viva

Bad Bunny compartió y ‘tiró fotos’ con una familia en Dota, ¡vea la imagen!

El artista abandonó Costa Rica el lunes, pero antes se dio una ‘escapada’ con su equipo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Bad Bunny
Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional el 5 y 6 de diciembre. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyBad Bunny en Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.