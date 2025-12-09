Viva

Así disfrutó Bad Bunny su recorrido por Dota luego de sus conciertos en Costa Rica

El cantante compartió recuerdos inesperados de su visita a Costa Rica y reveló cómo aprovechó su breve estancia en el país más allá del escenario

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y Jessica Rojas Ch.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota. (Bad Bunny/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBad BunnyDeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.