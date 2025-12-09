Así disfrutó Bad Bunny su recorrido por Dota luego de sus conciertos en Costa Rica

El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota.

A tres días de finalizar su doble concierto en el Estadio Nacional, el artista puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales recuerdos de su reciente visita a Costa Rica.

El cantante, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegó al país el pasado jueves 4 de diciembre y su salida fue este lunes 8 de diembre, según la Dirección General de Migración y Extranjería.

Tras su paso por zonas de tiquicia publicó mensajes y fotografías que evocan los momentos que vivió en el país.Durante su estancia, Bad Bunny dedicó parte de su tiempo libre a recorrer puntos de interés como Dota.

Bad Bunny visitó Dota

La visita del artista se produjo en medio de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, considerada una de las más grandes de su carrera. Su paso por el país dejó impacto entre seguidores, comerciantes y operadores turísticos, que reportaron movimiento significativo en las zonas cercanas al INS Estadio.