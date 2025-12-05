Bad Bunny en tiempo real: Costa Rica cuenta las horas para vivir al máximo sus conciertos en el país

Solo faltan unas horas para que los fans ticos de Bad Bunny vuelvan a disfrutar de un concierto del puertorriqueño en Costa Rica.

Las cartas están echadas, solo resta esperar unas cuantas horas para que Bad Bunny vuelva a cantar sus éxitos en concierto en Costa Rica. Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, el artista puertorriqueño presentará en el Estadio Nacional su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Para ir calentando motores, les compartimos algunos datos importantes a tomar en cuenta si van para alguno de los espectáculos en La Sabana.

Lo primero, para quienes aún no se han decidido en asistir a los conciertos del Conejo Malo, les informamos que aún hay entradas a la venta en el sitio eticket.cr.

Y para los que sí están apuntados a la fiesta urbana, esta información les será de mucha utilidad:

Antes de cada show, habrá activaciones de las empresas patrocinadoras, así que llegar temprano es una buena recomendación para vivir la experiencia al máximo. Ambos días, las puertas del estadio abrirán a partir de las 2 p. m.

El espectáculo iniciará a las 7 p. m.

Costa Rica es apenas la segunda parada de la gira de conciertos 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', de Bad Bunny. (Archivo)

Los ingresos al recinto serán de la siguiente manera:

Acceso noroeste del estadio:

Vip de pie.

Pit A y B.

Vecinos.

Ultimate VIP Lounge Experience.

Early Entry Package.

Costado este:

Sombra este.

Platea este.

Balcón este.

Golden & Silver Premium Ticket.

Costado oeste:

Palcos.

Sombra oeste.

Platea oeste.

Balcón oeste.

Costado sur (diagonal a Liberty):

Gramilla de pie.

Costado sur (lado de La Sabana):

Gradería sur.

Este fin de semana será la tercera ocasión en que Bad Bunny de conciertos en Costa Rica. (Archivo)

La organización informó que es importante que los asistentes descarguen las entradas con la tecnología NFC y las guarden en la wallet de su teléfono celular para agilizar el ingreso y mejorar la seguridad.

Cabe destacar que los conciertos son exclusivos para mayores de 18 años, por lo que el público debe mostrar su cédula de identidad.