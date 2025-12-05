Bad Bunny en Costa Rica: Conozca a Chuwi, la banda de cuatro jóvenes que abrirá el concierto del Conejo Malo

Tras el éxito de la canción 'WELTiTa', junto a Bad Bunny, los cuatro miembros de Chuwi (Lorén, Wester, Adrián y Wilfredo) pudieron renunciar a sus trabajos anteriores y dedicarse por completo a la música.

Si usted es fan de Bad Bunny, probablemente ha escuchado el verso que dice Baby te voy a dar una vuelta por la playita, de la canción WELTiTa, que el artista canta junto a la banda puertorriqueña Chuwi.

El grupo, a cuyos integrantes el Conejo Malo les cambió la vida, son los teloneros del Bad Bunny en Costa Rica y el resto de su gira internacional. Es así de sorprendente, la ‘pequeña vueltita’ se convirtió en un viaje por el mundo.

La banda Chuwi abrirá el concierto de Bad Bunny: conozca algunos datos de ellos

Lorén Aldarondo, Wester Aldarondo, Adrián López y Wilfredo ‘Willy’ Aldarondo son los jóvenes de entre 23 y 29 años cuya vida artística dio un giro que nunca imaginaron; tres de ellos son hermanos, mientras que Adrián fue compañero de Wester en el colegio.

La Nación pudo conversar con ellos antes de los conciertos de este 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional. Su sonrisa lo dice todo: disfrutan el momento porque es un sueño cumplido.

Hasta hace algunos meses, Lorén Aldarondo, la cantante y compositora de la banda, dividía su tiempo entre la música y ser salonera. Wester se desempeñaba como analista de datos, Adrián fue desde lavaplatos hasta bartender, y Wilfredo era programador de computadoras.

“Luego de la canción (WELTiTa), pudimos renunciar a nuestros trabajos. Chuwi es una banda independiente todavía, no tenemos una disquera detrás impulsando. Tenemos que ser bien inteligentes, no podemos cogerlo a lo loco, somos cuatro miembros con nuestras cosas para pagar, y la residencia en Puerto Rico (conciertos de Bad Bunny en la isla) iba a consumirnos mucho más tiempo”, comentó Lorén.

“Entonces, decidimos dedicarnos por completo a esto, en vez de ser músicos de medio tiempo, y nos ha ido bien”, agregó.

La banda nació en 2021, cuando Wester y Willy decidieron unirse. Ellos hacían pistas y, un día, con su hermana Lorén, quien canta desde pequeña, escribieron la primera canción.

“Un día, un amigo de nosotros nos obligó a tocar en un show, y no teníamos percusionista. Ahí fue cuando llegó Adrián, que fue compañero mío”, afirmó Wester.

El nombre Chuwi viene de un perrito que tenía la familia Aldarondo, que se parecía a Chewbacca de Star Wars. Al tener un primer show, necesitaban un nombre, y ese fue el elegido.

Chuwi es la banda telonera de Bad Bunny en Costa Rica para los conciertos de este 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional. (Instagram/Instagram)

Una colaboración entre la sorpresa y la incredulidad

El inicio de la colaboración musical con el equipo de Bad Bunny se remonta a una sorpresiva llamada, dirigida al mánager del grupo, quien transmitió la noticia bajo estricta confidencialidad. Inicialmente, la comunicación fue recibida con escepticismo, pensando que se trataba de una broma, hasta que el mánager confirmó la seriedad del contacto.

Tras el entusiasmo inicial, hubo un primer intento fallido al enviar unas pistas solicitadas, seguido de un período de silencio que los llevó a pensar que el proyecto no se concretaría. Sin embargo, el interés resurgió de manera indirecta y pública, cuando Bad Bunny subió la canción Tierra a su historia de Instagram.

“Luego nos contactó, nos dijeron si queríamos ir al estudio. Entonces fuimos, empezamos a hacer la canción y estamos aquí ahora”, dijo Willy, quien es el bajista de la banda.

La agrupación abrirá el show de Benito en el país y recomendó llegar al menos 30 minutos antes del inicio del evento, pues tocan a las 6:30 p. m. Con todas sus fuerzas, los integrantes de Chuwi desean que el público costarricense conozca su música y pueda conectar con ellos a través de canciones que tiene el EP Tierra.

La banda hoy cumple un sueño y, a través de su música, que navega entre crítica social y el mejor sabor del caribe, busca conquistar nuevas tierras, entre ellas Costa Rica, de la mano de Bad Bunny.

“Costa Rica es un sitio superhermoso, la gente es bien cálida, superbuena, nos recuerda un montón a Puerto Rico. Estamos emocionados por ver cómo funciona esa química en tarima”, finalizó Willy.