Bad Bunny en Costa Rica: Conozca a Chuwi, la banda de cuatro jóvenes que abrirá el concierto del Conejo Malo

Los talentosos músicos debieron renunciar a sus trabajos ‘normales’ para unirse a la gira del artista y cumplir su sueño. Ellos contaron a ‘La Nación’ su historia

Por Fiorella Montoya
Tras el éxito de la canción con Bad Bunny, los cuatro miembros de Chuwi (Lorén, Wester, Adrián y Wilfredo) pudieron renunciar a sus trabajos anteriores para dedicarse a la música de tiempo completo.
