Bad Bunny destrona a Taylor Swift como el artista más escuchado en Spotify

Bad Bunny se coronó este miércoles como el artista más escuchado del mundo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny destronó a Taylor Swift como el artista más escuchado del mundo en Spotify, reafirmando así su poder y conexión global con millones de oyentes.

Bad Bunny alcanzó por primera vez el puesto número uno global en 2020, repitiendo la hazaña en 2021 y 2022. Taylor Swift tomó el liderazgo en 2023 y 2024, pero este año, tras el lanzamiento de un álbum que marcó la cultura popular y resonó en toda una generación, el artista boricua recuperó su posición.

Spotify Wrapped 2025 inaugura la temporada de balances musicales con un repaso a los hábitos de escucha de los últimos 12 meses, incluyendo las canciones, artistas y géneros más reproducidos del año.

En la lista global, DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el álbum más reproducido del planeta durante 2025, con un impresionante total de 7.7 mil millones de reproducciones. Con esa cifra, superó al fenómeno KPop Demon Hunters —soundtrack del filme de Netflix— y al disco Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish.

Por cuarta vez, Bad Bunny fue coronado como el artista más reproducido del mundo, acumulando más de 19.8 mil millones de reproducciones en 2025. Con esa cifra también supera a The Weeknd, Drake y la propia Billie Eilish.

Su impacto trasciende fronteras y confirma que el reguetón latino sigue marcando el ritmo del mundo.

Bad Bunny llega a Costa Rica

La noticia de su nuevo reinado en Spotify coincide con su esperada presentación en Costa Rica. El “Conejo Malo” se presentará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional, un evento que promete ser una celebración masiva de su éxito.

Las puertas del recinto abrirán ambos días a las 2 p. m., y el espectáculo iniciará a las 7 p. m., donde miles de fans corearán himnos que ya forman parte de la banda sonora global.