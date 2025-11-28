¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe sobre el esperado resumen musical interactivo

Spotify Wrapped 2025 llegará pronto. Siga escuchando su música y evite plataformas no oficiales para consultar su resumen anual.

El Spotify Wrapped reúne cada año los principales hábitos musicales de quienes utilizan esta plataforma de streaming. Esta función muestra a cada usuario los artistas más escuchados, los géneros favoritos y otras estadísticas relacionadas con su consumo musical.

Aunque Spotify no ha confirmado la fecha oficial de publicación del Wrapped 2025, la plataforma suele liberar esta herramienta entre finales de noviembre y principios de diciembre.

En 2024, la retrospectiva se habilitó en los primeros días de diciembre. En el sitio web, la empresa sugiere seguir escuchando música y asegura que todos los usuarios recibirán una notificación cuando el Wrapped esté disponible.

¿Cuándo se publica el Spotify Wrapped 2025?

El servicio de streaming aún no ha anunciado la fecha exacta del Wrapped 2025, pero con base en el patrón de años anteriores, es posible hacer una estimación aproximada.

Desde 2016, el Wrapped ha salido entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, la mayoría de veces un miércoles. A continuación, el historial completo de lanzamientos:

2016 : 6 de diciembre

: 6 de diciembre 2017 : 6 de diciembre

: 6 de diciembre 2018 : 6 de diciembre

: 6 de diciembre 2019 : 5 de diciembre

: 5 de diciembre 2020 : 1.° de diciembre

: 1.° de diciembre 2021 : 1.° de diciembre

: 1.° de diciembre 2022 : 30 de noviembre

: 30 de noviembre 2023 : 29 de noviembre

: 29 de noviembre 2024: 4 de diciembre

Con base en estos datos, se considera el miércoles 3 de diciembre de 2025 como una fecha probable de publicación.

Evite riesgos: no acceda desde sitios no oficiales

Algunos portales no verificados han ofrecido acceso anticipado al Wrapped. Sin embargo, en 2024 se reportaron casos de usuarios que perdieron el control de sus cuentas después de ingresar sus credenciales en esas páginas. La recomendación es clara: no proporcione su información personal a plataformas que no sean las oficiales.

Solo debe utilizar el sitio web oficial de Spotify o su aplicación móvil para revisar la retrospectiva del año. Ingresar los datos en páginas desconocidas podría comprometer información sensible y facilitar el robo de cuentas.

Acceso a Spotify Wrapped 2025

Una vez que se habilite la retrospectiva, aparecerá en la pantalla principal del aplicativo móvil. También podrá acceder desde el navegador mediante el enlace: https://www.spotify.com/us/wrapped/

El contenido incluirá tarjetas y elementos visuales que se pueden compartir fácilmente en redes sociales. Para quienes deseen ver un resumen previo, la opción “Su cápsula sonora” permite consultar los datos mensuales desde el perfil del usuario.

El Spotify Wrapped recopila las estadísticas de las preferencias musicales de los usuarios. (Spotify)

¿Qué es el Spotify Wrapped?

Se trata de una herramienta interactiva que resume el consumo musical del año para cada usuario. Incluye los artistas, canciones y géneros más escuchados, así como el tiempo total de reproducción. Desde su lanzamiento, se ha convertido en una de las funciones más esperadas de la plataforma, con amplio alcance en redes sociales.

¿Qué pasa con ‘Stats for Spotify’?

Stats for Spotify promete mostrar un adelanto de su retrospectiva, pero no es un servicio oficial. Algunas personas señalaron en 2024 que sus cuentas fueron vulneradas tras utilizar ese tipo de herramientas. Para proteger sus datos, evite ingresar su usuario o contraseña en páginas que no sean de confianza.

