Todo lo que salió mal en el concierto de Bad Bunny en Costa Rica (el del 2018)

Bad Bunny cantó en concierto por primera vez en Costa Rica en el 2018 gracias a la gira internacional titulada 'Nueva religión'.

Estamos a pocos días de que Bad Bunny regrese a cantarles a los ticos. Esta nueva cita será por partida doble: el viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio) y es parte de la gira internacional Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Esta significa la tercera visita del Conejo Malo a nuestro país. La primera sucedió en noviembre del 2018, cuando presentó su espectáculo en el Tajo del Parque Diversiones; la segunda ocurrió en el estadio de La Sabana, también en noviembre, pero del 2022.

De cara a los dos recitales de este fin de semana del boricua en suelo tico, recordamos aquella primera vez que los costarricenses corearon al ritmo de la ahora mediática estrella de la música latinoamericana.

A continuación reproducimos una nota de nuestro archivo escrita por el periodista Andrés Díaz sobre esa presentación bajo el título: Todo lo que salió mal en el concierto de Bad Bunny.

En la versión impresa de La Nación, del lunes 26 de noviembre, la crónica del concierto de Bad Bunny termina con un cierre abrupto: La cobertura de este evento se vio interrumpida por un problema con la estructura donde la prensa estaba ubicada. Esto fue lo que pasó:

Varias cosas salieron mal durante la primera visita de Bad Bunny a Costa Rica, el domingo 25 de noviembre. Para empezar, la Municipalidad de San José le prohibió a la productora Primo vender licores en el Tajo, la inmensa explanada aledaña al Parque Diversiones donde se desarrolló el recital. Además, el artista puertorriqueño salió tarde a escena: tras los artistas teloneros, su aparición estaba anunciada para las 8 p. m. pero ya eran las 8:30 p. m. del domingo y los 9.000 asistentes empezaban a desesperarse, especialmente los padres de familia que acompañaron a sus hijos pequeños. El ambiente estaba denso y los celulares ya se estaban descargando.

(Video) Bad Bunny presentó su 'Trap Latino' en Costa Rica

38 minutos de atraso, por fin salió el conejo. La prensa y algunos espectadores estábamos ubicados en una tarima levantada para la ocasión en el área VIP. Cuando el cantante empezó su actuación, como era de esperarse, todos los que estaban en esa estructura se aproximaron tanto como podían al frente, probablemente para reflejar el espectáculo en una historia de Instagram.

De pronto la tarima VIP se empezó a tambalear. Cuando el conejo interpretaba su tema Estamos bien, nosotros estábamos muy mal. “¡Esto se va a caer!”, gritó una mujer. Hubo caos. Los oficiales de la empresa de seguridad privada ISASECA ingresaron a la tarima y empezaron a sacar a los que estaban dentro, algunos de ellos recurriendo a empujones y golpes. Su agresividad era innecesaria.

El ambiente se tornó hostil y muy lejano a lo que prometía la entrada VIP (¢40.000 ). Al final, todos los que tenían boletos para la sección más exclusiva terminaron sobre el asfalto de el Tajo del Parque de Diversiones, junto a los que pagaron la entrada general y más barata.

Cuando me acerqué al tumulto para averiguar lo que pasaba y me identifiqué como prensa, uno de los encargados de seguridad ISASECA me pidió mis credenciales.

Cuando le dije que representaba al diario La Nación, me tomó por los hombros y en medio de insultos le encargó a dos de sus subalternos que me sacaran del centro de eventos.

Mucho ha cambiado en la vida y carrera de Bad Bunny desde que dio aquel primer concierto en Costa Rica en el Tajo del Parque Diversiones en el 2018. Ahora regresa este 2025 para llenar dos veces el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). (Diana Méndez/Archivo)

Mientras era escoltado a la salida, uno de los oficiales me advirtió al oído “Vea pa, si usted vuelve a poner un pie aquí lo vamos a revolcar a pichazos”. Mientras todo esto ocurría, el puertorriqueño de 24 años interpretaba su tema Solita, la quinta canción de la accidentada jornada.

Otra de las que resultó lastimada por los oficiales de seguridad fue la espectadora Francine Rodríguez Sánchez, quien fue golpeada por una oficial, quien la acusó de portar drogas.

“No he agredido a nadie para que me están sacando en contra de mi voluntad. Cuando les dije que los iba a grabar me metieron tres golpes en el ojo”, mencionó la chica de 26 años, quien aseguró que interpondría una denuncia por la agresión en el OIJ.

Al igual que ella, muchos jóvenes tuvieron una mala experiencia debido al mal trato por parte de la empresa de seguridad privada ISASECA, según pudo corroborar en el sitio el equipo de La Nación.

La posición de la productora

Tras los incidentes, Primo Entertainment –productora responsable de traer a Bad Bunny – lamentó la situación, según lo externado por su vocero de prensa, Juan Carlos Peña.

El puertorriqueño Bad Bunny regresa a concierto en Costa Rica con su gira internacional 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. (AFP)

“En determinado momento, por temas de seguridad se tomó la decisión de desalojar a algunas personas que estaban en la tarima VIP. Esto generó un enfrentamiento entre algunos asistentes que no querían bajar y los oficiales de seguridad. Es política de Primo tomar cualquier medida de seguridad para salvaguardar la integridad de los que están en el evento”, comentó Peña a nombre de la empresa, la cual ha producido en nuestro país espectáculos de Ricardo Arjona y el Circo del Sol.

La Nación intentó conocer la versión de la empresa de seguridad privada ISASECA; sin embargo, el encargado, identificado como Alexánder Pérez, se limitó a disculparse, pero prefirió no ahondar en los hechos ocurridos durante el concierto de Bad Bunny, pues están “preparando el informe”.