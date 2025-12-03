Viva

Amar u odiar a Bad Bunny dice más de nosotros que de él

Bad Bunny divide pasiones. Este artículo de opinión propone un test para descubrir qué revela su música sobre identidad, gustos y tensiones culturales.

EscucharEscuchar
Por Rocío Nieves
Bad Bunny concierto
Bad Bunny concierto (AFP/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad Bunny
Rocío Nieves

Rocío Nieves

Editora digital de La Nación, de nacionalidad peruana, que hace trail running en Costa Rica desde el 2018. Hablemos de trail es un blog que comparte anécdotas e información sobre deportes de montaña, a través de los ojos de alguien que es parte de las historias.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.