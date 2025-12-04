Viva

Bad Bunny en Costa Rica: vea dónde quedó ubicada La Casita en el Estadio Nacional

Este 5 y 6 de diciembre, el puertorriqueño regresa a nuestro país para presentar su ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’

Por Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
Bad Bunny presentará dos conciertos este fin de semana en Costa Rica. Nuestro país es la segunda parada internacional de su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. (Archivo)







