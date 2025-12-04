Bad Bunny en Costa Rica: vea dónde quedó ubicada La Casita en el Estadio Nacional

Bad Bunny presentará dos conciertos este fin de semana en Costa Rica. Nuestro país es la segunda parada internacional de su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

Este 5 y 6 de diciembre, el Estadio Nacional recibirá a Bad Bunny en Costa Rica y todos los detalles del concierto ya están listos... incluso La Casita, la famosa estructura que tanta polémica ha desatado en el público tico que irá a cantar con el puertorriqueño.

Según mostró la página Backstage Magazine en su cuenta de Facebook, La Casita, lugar donde Bad Bunny canta buena parte de su espectáculo, ya está ubicada dentro del recinto de La Sabana, que recibirá la segunda fecha de la gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Las imágenes de Backstage fueron tomadas con un dron por el fotógrafo Sergio Céspedes. En el video se ve que este segundo escenario fue colocado en el sector gramilla de pie y frente a la gradería sur.

El montaje de La Casita, al mismo tiempo, ha causado molestia y satisfacción por parte del público que compró su entrada para los espectáculos. Hay un sector molesto porque la tarima tendrá visibilidad limitada y, además, quienes pagaron sus entradas para estar frente al escenario principal no podrán ver al cantante de cerca todo el tiempo, ya que el artista se traslada entre una tarima y otra.

Por otro lado, están quienes celebran que Bad Bunny haya puesto la estructura como lo hizo en Puerto Rico y República Dominicana, pues quienes estén en gramilla, podrán tenerlo más cerca en algún momento del recital.