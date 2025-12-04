¿Toledo estará en La Casita de Bad Bunny? Esto dijo el cantante costarricense

Bad Bunny regresa a Costa Rica con dos conciertos programados este fin de semana en el Estadio Nacional.

Falta menos de un día para que Costa Rica vuelva a vibrar con Bad Bunny en concierto y uno de los detalles que más ha llamado la atención —para bien o para mal— es el montaje de La Casita en el espectáculo. En esta estructura, en los conciertos del artista en Puerto Rico, hubo invitados especiales de la talla de Penélope Cruz, Ricky Martin y hasta LeBron James.

De cara a los dos conciertos que presentará el boricua en nuestro país, este fin de semana en el Estadio Nacional, surge la duda sobre si habrá invitados ticos especiales en este espacio.

El nombre del cantante costarricense Toledo ha sonado fuerte en redes sociales, incluso, fue el ganador de una encuesta que hizo La Nación entre los lectores de nuestro grupo de WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no hay confirmación sobre esta noticia.

El nombre del cantante costarricense Toledo ha sonado fuerte como un posible invitado a La Casita en los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica. (Archivo)

No obstante, el propio Toledo afirmó a Teletica.com que el equipo de Bad Bunny lo contactó y que su nombre está entre los posibles invitados especiales de La Casita.

“La semana pasada, antes de venirme para Jamaica, me llamó un amigo del equipo de ellos. Me preguntó si iba a estar en Costa Rica y si quería estar en La Casita, que ahí estaba el campo mío”, relató Toledo al medio digital de Teletica.

Sin embargo, el intérprete de El Sarpe agregó que tiene varios conciertos entre el viernes y el sábado, y que se le complicaría asistir al concierto, además de que la conversación con la persona del equipo de Conejo Malo habría sido “por encima” y que no se ha concretado la invitación.

“Si sale, sería genial. Me encanta la música del maestro… Todos somos colegas y la energía es positiva”, manifestó Toledo al sitio web de Canal 7.

Como sucedió en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, la estructura de La Casita también será parte de los shows en Costa Rica. (Archivo)

La Nación consultó a Move Concerts sobre la posibilidad de invitar a Toledo a La Casita, la respuesta fue: “Move no tiene información al respecto, ya que el manejo de los invitados queda a discreción del artista y su equipo”.

En la encuesta que realizamos, Toledo ganó con un total de 103 votos, seguido de Debi Nova quien contabilizó 78. En tercer lugar empataron el portero Keylor Navas y la leyenda liguista Mauricio Chunche Montero, con 30.