Bad Bunny impactará con fuerza el turismo de Costa Rica y este impresionante dato lo confirma

Bad Bunny es un fenómeno de época, de los que mueven pasiones en todo el mundo, sin importar fronteras. Dan igual las preferencias, la magnitud del artista puertorriqueño es innegable y su concierto en Costa Rica es una prueba de esto.

Ya no es solo el hecho de que llenará dos veces (y pudo ser más, si estuviera en sus planes) el Estadio Nacional, este 5 y 6 de diciembre. Al desmenuzar este hito, que solo logran contados artistas, saltan datos más sorprendentes aún, como el fuerte impacto que tendrá en el turismo del país.

El show del boricua será disfrutado por miles de personas, entre las que se incluyen también extranjeros que visitarán suelo tico con el único propósito de corear los éxitos del Conejo Malo.

La empresa TicaBus reportó que esta semana tuvo uno de los picos más altos del año, gracias al espectáculo. Según informó, el concierto provocó que entre este miércoles y viernes (último día de traslado previo) transportaran a más de 1.800 personas de Nicaragua, Panamá y El Salvador.

En detalle:

400 pasajeros llegaron a Costa Rica el miércoles, en siete buses desde Managua y uno desde Panamá

El jueves, San José recibió 15 buses de Nicaragua, dos de Panamá y uno de El Salvador; sumando a 750 personas

Finalmente, este viernes se movilizarán 550 viajeros distribuidos en 10 unidades nicaragüenses y una panameña

El concierto de Bad Bunny es parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Costa Rica es apenas la segunda parada fuera de Puerto Rico, donde realizó 30 conciertos.

El reguetonero llega al país tras su paso por República Dominicana.