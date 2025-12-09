‘Envidio a Bad Bunny’: esta es la fuerte revelación que hizo Ginnés Rodríguez

Ginnés Rodríguez había criticado hace unos meses la música de Bad Bunny, pero ahora sorprendió al decir que lo envidia.

¿Qué puede envidiarle la periodista Ginnés Rodríguez al astro boricua Bad Bunny? La comunicadora, rostro de Informe 11, dio una amplia explicación sobre el singular detalle y no, no es su dinero, ni su fama.

En su acostumbrado video de “Es lunes”, que publica todas las semanas, Rodríguez habló sobre el Conejo Malo, algo que ya había hecho hace unos meses. En aquella ocasión había criticado duramente las letras de las canciones del puertorriqueño, pero en esta nueva entrega lo que hizo fue alabar una actitud del artista.

Primero empezó aclarando que la música de la estrella urbana no la representa, además de que no le gusta cómo canta y que no lo entiende en su interpretación. Agregó que, en su opinión, la música de Bad Bunny debe tratarse con cuidado cuando llega a menores de edad.

“A pesar de todo esto, hay algo que, confieso, le envidio a Bad Bunny”, manifestó la comunicadora.

Y continuó: “Le envidio el haber hecho de las críticas su mejor aliado. Mientras muchos nos hemos dedicado a juzgar su voz, su letra; él simplemente ha seguido trabajando por lo que él cree. Le guste a quien le guste”, afirmó.

Para Ginnés, Bad Bunny ha hecho que todas las críticas, juicios y señalamientos sirvan a su favor.

“Mientras aquí estamos muchos criticándolo, él sigue llenando estadios. ¿Te imaginás si pudiéramos tener un poquito de esa capacidad? Algo bueno tenía que tener este Conejo Malo“, concluyó.