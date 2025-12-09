Viva

‘Envidio a Bad Bunny’: esta es la fuerte revelación que hizo Ginnés Rodríguez

La periodista publicó un video en en el que hizo una inesperada confesión

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez había criticado hace unos meses la música de Bad Bunny, pero ahora sorprendió al decir que lo envidia. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ginnés RodríguezBad Bunny
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.