Ginnés Rodríguez, de Repretel, se hizo un retoque estético: vea como se ve ahora

Ginnés Rodríguez se muestra sincera y natural en sus redes sociales, tanto que no tiene dudas en compartir con sus seguidores cuando se aplica un retoque estético.

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales a mostrarse al natural, en su día a día y sin guardar secretos, incluso, cuando se trata de detalles muy personales como el reciente retoque estético al que se sometió.

En una historia que publicó en su cuenta de Instagram, la comunicadora, rostro del programa Informe 11, enseñó lo contenta que está con el resultado del procedimiento que le aplicaron.

Ginnés mostró en unas fotografías cómo se “quitó” las “patitas de gallo” en las comisuras laterales de sus ojos.

“¿Patitas de gallo? Botox”, escribió la periodista en las imágenes que también acompañó con la palabra: “Amo”, demostrando así lo feliz que está.