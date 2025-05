(Video) ¿Betty, la fea, responsable? Ginnés Rodríguez cuenta por qué renunció a Teletica

Semana a semana, la periodista Ginnés Rodríguez comparte reflexiones sobre la vida con sus seguidores en redes sociales. En estas, aprovecha para recordar capítulos personales y brindar consejos a sus fans. Esta vez, de manera muy curiosa, contó cuál fue la razón por la que renunció a su trabajo en Telenoticias y que Betty, la fea tuvo mucho que ver con esa decisión tan fuerte en su vida.

“Voy a revelar quién fue la mujer que cortó mi carrera en noticias”, dijo. Y sí, fue Beatriz Pinzón Solano.

Ginnés narró que cuando ella era jefa de información de Telenoticias en su edición matutina, justamente en ese momento la telenovela Yo soy Betty, la fea se estaba transmitiendo por las noches en Repretel. Todos sabemos y recordamos el tremendo éxito que fue la emisión de la producción colombiana en nuestro país y, al final, el rating afectó a los canales competidores del 6.

“Llegaba a las 4 a. m. (al canal) y podía salir hasta las 4 p. m. buscando qué entrevistas, qué pasar en vivo, qué información brindar, con qué reportaje podíamos hacer que el rating subiera. No importaba cuánto me esforzaba, cada vez íbamos más abajo en el rating”, aseveró.

LEA MÁS: Escuche a Ginnés Rodríguez cantar y revivir sus tiempos de novia con Gerardo Zamora

La periodista, al no ver resultados positivos a su gran esfuerzo, pensó que su trabajo le había quedado grande y renunció. Unos meses después se dio cuenta de que el noticiero matutino había cumplido con sus metas y que volvió a tener una estabilidad en el gusto de los televidentes. ¿Por qué? Porque había terminado Yo soy Betty, la fea.

Ginnés explicó que lo que sucedía mientras la novela estuvo al aire es que el público, al terminar de verla, apagaba el televisor y al día siguiente, al encenderlo de nuevo por la mañana, se quedaban en el mismo canal que habían sintonizado en la noche.

Ginnés Rodríguez contó cómo Betty, la fea provocó su renuncia a Teletica

“Yo renuncié por Betty, la fea. No me arrepiento de nada de lo que pasó, pero me enseñó a nunca más tomar una decisión por el miedo a no creer que era realmente buena”, reflexionó.

Al final del video, Ginnés les dijo a sus seguidores que no busquen a una Betty, la fea que no los deje avanzar en sus vidas. “No dejes que sean los miedos o el dudar de vos mismo lo que te frene, porque ‘¡El diablo es puerco, el diablo es puerco!’”, finalizó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez revela su lucha con el perdón: ‘Creía que el otro debía sufrir’