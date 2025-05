Ginnés Rodríguez revela su lucha con el perdón: ‘Creía que el otro debía sufrir’

Todas las semanas, la periodista Ginnés Rodríguez hace una reflexión de vida para compartir con sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión, la presentadora de Informe 11: Las historias habló sobre el perdón y, además, hizo una revelación muy personal que pocos pueden creer sobre ella.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, Rodríguez habló sobre las personas que les hacen daño a otras sin importarles sus sentimientos. Afirmó que a ella le costó toda su vida aprender sobre el rencor, el odio y el resentimiento.

“Yo creía que perdonar era que el otro pagara, que el otro sufriera. Incluso que pidiera perdón por lo que había hecho. Pero un día entendí algo que me lo cambió todo”, explicó.

Rodríguez entendió que esa persona a que ella tanto quería ver sufrir, Dios también la amaba.

“Ahí se me derrumbó todo. Si yo en algún momento quería ser perdonada por lo que yo había hecho, incluso daños que ni siquiera sabía que había provocado, yo necesitaba perdonar”, aseveró.

Como reflexión final, Rodríguez afirmó que perdonar no es olvidar, justificar ni volver a tener una cercanía, sino soltar y avanzar sin cargas. “Es liberarse, no porque la otra persona lo merezca, sino porque vos no te merecés seguir con esa carga”, concluyó.

