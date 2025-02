Ginnés Rodríguez viajó sola a Medellín y tuvo un fuerte motivo para hacerlo

“Los sueños tienen un único dueño, son nuestros”, afirmó la periodista costarricense Ginnés Rodríguez antes de contarles a sus seguidores en redes sociales que se aventuró a viajar sola por Medellín, Colombia, para cumplir uno de los grandes anhelos de su vida.

Rodríguez se encontraba en Bogotá por compromisos laborales, pero al estar tan cerca de Medellín y tras haber soñado durante mucho tiempo con conocer la ciudad, hizo el viaje sola. Esta decisión la llevó a una reflexión profunda que quiso compartir con sus seguidores.

“Si hay algo que he aprendido es que los sueños, las aventuras y los proyectos que visualizamos tienen un único dueño: son nuestros”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales, en el que se le ve disfrutando de varios atractivos turísticos de Medellín, como la famosa Piedra del Peñol.

Ginnés Rodríguez disfrutó de un viaje sola por Medellín

Explicó que nadie podía acompañarla en el viaje y que tenía dos opciones: volver a casa y quedarse con las ganas o tomar las riendas y animarse a viajar sola, decisión que finalmente tomó.

“Si alguien no puede, no le gusta, no quiere o ya no está, negarte a seguir tus sueños es negarte a que también merecés cosas bonitas”, reflexionó.

Al cierre del video, Ginnés aseguró que, si bien vivir los sueños en compañía es especial, también hay momentos en los que “la mejor compañía vamos a ser nosotros mismos”.

