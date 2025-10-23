Ginnés Rodríguez está de cumpleaños: ‘Agradecida por este cuerpazo’, dijo al celebrar

La periodista Ginnés Rodríguez, del programa Informe 11, de Repretel, estuvo de cumpleaños el miércoles 22 de octubre. La comunicadora celebró sus 43 años.

Como es su costumbre, Ginnés publicó un video en sus redes sociales dando gracias por la vida y fue muy enfática al decir: “Hoy amanecí tan agradecida. Agradecida por este cuerpazo”.

Su agradecimiento va más allá de lo físico, aclaró. “Gracias, Dios, por este cuerpazo, por estas piernas que me han sostenido por estos 43 años que me ha dado. Gracias por estos brazos que me han permitido poder abrazar, que me han permitido sentir el amor y el cariño de tantas personas a mi lado”, manifestó.

También dio gracias por su trabajo, por las personas que la rodean y por su familia. “Yo hoy llego a los 43 años sintiéndome la mujer más millonaria del mundo”, agregó.

La periodista afirmó sentirse plena y llena de amor en este cumpleaños y no paró de decir gracias por todo, hasta por los dolores y aprendizajes que ha enfrentado en su vida.