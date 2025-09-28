Revista Dominical

Tras un siglo, ¿llegó a su fin el béisbol en Costa Rica? Ellos lo quieren convencer de lo contrario

Descubra la historia del béisbol en Costa Rica, desde su auge en el siglo XX hasta los desafíos actuales que enfrenta para mantenerse vivo

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Parque Escarré, béisbol
Jugador practicando bateo en el estadio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Parque Antonio EscarréFederación Costarricense de BéisbolJake PérezGrandes LigasBéisbol en Costa Rica
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.