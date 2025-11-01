Incendio destruye una vivienda y afecta otra en Guadalupe

Un incendio en Guadalupe consumió una vivienda; una segunda presenta graves daños. (Foto con fines ilustrativos).

El Cuerpo de Bomberos atiende, la noche de este viernes, un incendio que afecta dos viviendas en Guadalupe, Goicoechea.

Según el reporte preliminar, las llamas consumieron por completo una estructura de aproximadamente 50 metros cuadrados, mientras que una segunda vivienda presenta daños en cerca del 25% de su estructura.

La zona es de difícil acceso, ya que las casas se encuentran al final de una calle sin salida, al lado de un río.

No hay reporte de personas heridas.

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos desplazó cuatro unidades al lugar.