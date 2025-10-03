Bomberos atienden incendio en mueblería en Desamparados

Unidades de Bomberos se desplazaron a San Rafael Abajo de Desamparados para atender el incendio en una mueblería.

Un incendio se registró la tarde de este viernes en una mueblería ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados, San José, de acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Según el informe preliminar, la emergencia se reportó a las 12:49 en el sector de Santa Cecilia, al final de la calle Las Canchas, cerca del puente de la localidad.

Incendio en Desamparados (La Nación/Cortesía)

Al sitio se desplazaron al menos cuatro unidades de bomberos y una ambulancia.

Las autoridades aún no detallan la causa del siniestro o si hay personas heridas.

Noticia en desarrollo.