Inquilinos de hotel incendiado en San José escucharon una fuerte explosión: ‘Nos quedamos en la calle hoy’

Cinco personas fallecieron la madrugada de este jueves en el Hotel Oriental, que operaba como una cuartería en calle 8, entre avenidas 1 y 3

Por Natalia Vargas y Yeryis Salas
Incendio en San José, cerca del Mercado Borbón
Miembros del Cuerpo de Bomberos, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fuerza Pública trababan arduamente en la escena del incendio que consumió la planta alta de un edificio donde funcionaba un hotel tipo cuartería, en calle 8 entre avenidas 1 y 3, donde lamentablemente murieron 5 personas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







IncendioSan JoséCuerpo de Bomberos
