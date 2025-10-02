Inquilinos de hotel incendiado en San José escucharon una fuerte explosión: ‘Nos quedamos en la calle hoy’

Miembros del Cuerpo de Bomberos, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fuerza Pública trababan arduamente en la escena del incendio que consumió la planta alta de un edificio donde funcionaba un hotel tipo cuartería, en calle 8 entre avenidas 1 y 3, donde lamentablemente murieron 5 personas. Foto: Rafael Pacheco Granados

Un incendio se desató la madrugada de este jueves en el centro de San José. Cinco personas perdieron la vida, dos de ellos fueron hallados abrazados, otra persona aún sobre su cama.

Una sexta víctima permanece desaparecida y el Cuerpo de Bomberos presume que podría estar bajo los escombros del tercer piso, la única planta del edificio de tres pisos que colapsó por efecto del fuego.

Cada noche dormían en esta estructura entre 25 y 30 personas, que pagaban ¢5.000 para permanecer durante 24 horas.

Jonathan Madrigal vivía en el tercer piso, en uno de los aposentos más cercanos a la salida. “Nos quedamos en la calle hoy”, manifestó consternado a este medio a través de una baranda que separa a los transeúntes y vehículos que transitan por la avenida 3.

Madrigal perdió todas sus pertenencias y sus documentos.

Incendio en hotel capitalino cobró 5 víctimas

En la misma situación se encuentra Damaris, quien también vivía en la planta alta del edificio y perdió todo. La vecina narró que las llamas iniciaron en la madrugada y fue el sonido de una fuerte explosión lo que la despertó y le permitió salir.

“Comenzó a gritar un señor, que se estaba quemando y dejé todo. Salí desorientada”, contó.

Algunos cuartos al lado vivía José Javier con su pareja. Se presume que ellos son dos de las víctimas mortales

“De un pronto a otro, todo se encendió. Cuando nos dimos cuenta apenas nos dio chance de salir y sacar las cosas, porque ni zapatos ni ropa teníamos. Todo se quemó”, dijo el hombre, quien prefirió mantener su apellido en resguardo.

Los vecinos conocían a los ahora fallecidos; sin embargo, manifestaron que solo por sus apellidos o sus nombres.

“No se metían con nadie”, dijo Damaris.

Las identidades de las víctimas mortales aún no han sido reveladas. Las autoridades tienen una lista tentativa, con base en los ingresos al hotel, pero ninguna identidad ha podido ser confirmada por el estado de los cuerpos.

Incendio en el Hotel Oriente se registró en la madrugada de este jueves en calle 8, entre avenidas 1y 3 en San José (Silvia Coto/Silvia Coto)

25 años viviendo en el Hotel Oriental

Otro vecino que se logró salvar fue Gerardo Rodríguez, quien tenía 25 años de vivir en el edificio y contaba con un aposento fijo en el tercer piso.

Rodríguez relató que estaba viendo una película en su teléfono cuando escuchó el fuerte sonido de los vidrios reventando.

“Pensé que era un pleito, yo tengo muchos años de vivir aquí y cuando hay pleitos así es porque llega gente extraña”, contó.

Salió para mediar y calmar la riña, pero al abrir la puerta solo pudo ver las llamas saliendo del pasillo.

Fue cuestión de segundos, dijo, para que el calor llegara hasta su cuarto. Recogía sus pertenencias con premura y en su espalda sentía ya el ardor del fuego. Alcanzó a salir, sin camisa, con una pantalonera y su bolso.

“En mi pasillo las lenguas de fuego salían por el cuarto. Menos de 15 minutos ya estaba quemado, fue muy rápido”.

Rodríguez conocía de vista a las personas fallecidas, pues vivían a pocos cuartos del suyo, pero aseguró que no le dio tiempo de llamarlos.

Estaban dormidos, presume. “El humo a uno lo duerme”, concluyó.

Los vecinos que hoy observan desde la calle los restos del edificio pudieron escapar porque se ubicaban cerca de la única salida del inmueble, un estrecho paso con escaleras de concreto que permita el acceso a las plantas de los edificios.

Allen Moya, jefe de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos explicó que las víctimas se ubicaban en la zona trasera de la planta incendiada. Los ahora fallecidos no lograron salir, pues las llamas se propagaron con rapidez.

Moya agregó que no había salida de emergencia, solo una escalera con una puerta en el tercer piso sellada con alambre en su picaporte. Agregó que si bien Bomberos establece la normativa que deben seguir los dueños de edificios, a ellos no les corresponde la inspección de los mismos.

Por su parte, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, aseguró que el hotel funcionaba con todos los permisos al día desde el 2016 y no aparecía en el censo de cuarterías elaborado por el gobierno local.

Poco antes de las 10 a. m. ingresó la Unidad de Transporte Forense el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para llevar los cuerpos a la Morgue Judicial.

