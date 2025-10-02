Sucesos

Urgente: Cinco muertos en incendio en hotel en San José; una mujer permanece desaparecida

Siniestro ocurrió en las cercanías del mercado Borbón

Por Natalia Vargas
Cinco personas fallecieron en un incendio en el centro de San José.
Al menos cinco personas fallecieron en un incendio en el centro de San José, en un hotel ubicado en las cercanías del mercado Borbón. Foto: (Keyna Calderón/Cortesía)







