Urgente: Cinco muertos en incendio en hotel en San José; una mujer permanece desaparecida

Al menos cinco personas fallecieron, la madrugada de este jueves, en un incendio en un hotel situado en el centro de San José, según informó el Cuerpo Nacional de Bomberos.

El siniestro ocurrió en un edificio de tres plantas en el distrito Merced, 50 metros al sur de la esquina sureste del mercado borbón, en la calle 8, entre las avenidas 1 y 3.

Las víctimas fueron dos hombres, dos mujeres y, por el momento, se presume que la quinta sería otra mujer. El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, dijo a Telenoticias que no descarta una sexta persona fallecida, quien permanece desaparecida.

Una pareja, al parecer de adultos mayores, fue encontrada abrazada dentro de una habitación y, en un radio de 10 metros, localizaron al resto de las víctimas. Todas estaban en el costado oeste de la estructura y como las rutas de salida estaban al este, las personas quedaron atrapadas.

Mauricio Montero, uno de los bomberos que atendió el siniestro, explicó a ese mismo medio que el hotel se ubicaba en el segundo y el tercer piso del edificio incendiado y que presumen que funcionaba como una cuartería.

Al llegar las unidades de emergencia, en la madrugada, parte del tercer piso ya había colapsado producto de las llamas.

Por su parte, Chaves precisó que en el tercer piso había 21 personas al momento del incendio y que las llamas se habrían originado en el sector sureste.

El director de Bomberos añadió que el edificio tenía solo dos rutas de escape: el acceso principal y una escalera de emergencia, que no cumple con la normativa, pues está en mal estado y su último tramo es vertical.

Asimismo, detalló que la puerta del tercer nivel, donde estaban las víctimas, estaba clausurada con alambre negro, lo cual imposibilitaba el acceso.

“El tiempo de llamada al 9-1-1 fue muy tardío. Ya se había consumido prácticamente toda la estructura superior”, afirmó, a la vez que insistió en investigar esta situación.

Causa del incendio

A las 7 a. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba el levantamiento de los cuerpos, mientras las autoridades iniciaban las pesquisas para establecer la causa del incendio.

Hasta el momento, Bomberos informó que manejan varias líneas de investigación. En primer lugar, que durante la tarde del miércoles se habría originado un conflicto entre vecinos y, en segundo lugar, que dentro de los cuartos ocurrió una explosión.

Además, el director de la entidad no descartó que se trate de un incendio intencional.

Segundo incendio en la zona

El siniestro ocurrido, la madrugada de este jueves, sucedió justo al frente de un edificio de locales comerciales que fue consumido por la llamas la madrugada del pasado 5 de agosto.

La alerta sobre la emergencia ingresó a las 12:55 a. m. Un total de 40 bomberos de las estaciones Metropolitana Norte, Pavas, Tibás y Metropolitana Sur fueron enviados al sitio.

En ese momento, la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, logró evitar que el fuego consumiera los 9.000 metros cuadrados de la estructura. Los daños afectaron un área de 600 metros cuadrados.