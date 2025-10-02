Sucesos

Del hotel en San José a La Carpio: los incendios más trágicos en 17 años

El peor incendio en los últimos años ocurrió en el 2019 en La Carpio, donde murieron siete personas

Por Yeryis Salas
El incendio que cobró la vida de cinco personas, la madrugada de este jueves en un hotel en el centro de San José, se sumó a otros 16 siniestros con víctimas múltiples en los últimos 17 años.
Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José. (cor/Cortesía)







