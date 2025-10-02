Del hotel en San José a La Carpio: los incendios más trágicos en 17 años

Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José.

El incendio que cobró la vida de cinco personas, la madrugada de este jueves en un hotel en el centro de San José, se sumó a otros 16 siniestros con víctimas múltiples en los últimos 17 años.

Según datos del Cuerpo de Bomberos, estos incendios han dejado 67 personas fallecidas, empezando el 24 de agosto del 2008, con un hecho sucedido en el barrio La Amistad de Jacó, en Garabito de Puntarenas, donde hubo tres víctimas.

El país pasó casi tres años sin un incendio con múltiples víctimas, hasta que el 10 de junio del 2011, también en Garabito, murieron cuatro personas en Herradura.

El 22 de enero del 2012, fueron otras cuatro víctimas en el bajo Los Rodríguez, en San Ramón de Alajuela. El 2013 dejó 10 fallecidos en dos incendios: cinco el 21 de enero, en barrio El Carmen de Alajuela, y otros cinco en Puriscal, el 8 de febrero.

El 5 de noviembre del 2014, un incendio en Tambor de Alajuela dejó tres fallecidos. Luego, el 2 de enero del 2016, en Santa Cruz de Guanacaste, murieron cuatro personas. Ese mismo año, el 26 de noviembre, murieron otras cuatro en León XIII de Tibás.

El 2018 dejó seis fallecidos más: tres el 27 de enero, en Sabana Norte de San José, y tres el 20 de octubre en Peñas Blancas de San Ramón.

En barrio San José, de Alajuela, el 30 de enero del 2019, murieron tres personas en la Urbanización Mirasol.

El peor siniestro en este periodo ocurrió la madrugada del 13 de abril del 2019, en La Carpio de San José, donde fallecieron siete personas que habitaban una cuartería: dos menores, tres mujeres y dos hombres, entre ellos el dueño de la cuartería, identificado como Orlando León Castillo, de 75 años.

Otros incendios dejaron cuatro víctimas el 4 de marzo del 2020 en San Vicente de Moravia, tres el 28 de diciembre del 2021 en Agua Caliente de Cartago, y tres más en San Rafael de Guatuso, el 29 de setiembre del 2024, día en que los vecinos del barrio El Edén escucharon una explosión que consumió una casa de madera.

Otro incendio con víctimas múltiples ocurrió el 27 de julio pasado, en una cuartería en San Juan de Dios de Desamparados. Las víctimas fueron una mujer de 33 años de apellido Chacón, dos hombres menores de edad de 9 y 12 años y una niña de 3 años.

Ese era el incendio con más víctimas de este año, hasta que ocurrió el de este jueves en un hotel cerca del mercado Borbón.