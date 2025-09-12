El País

¿Quién era Roberto Samcam, el militar nicaragüense que fue silenciado con 8 balazos en Costa Rica?

La historia de Roberto Samcam, el militar nicaragüense retirado y asesinado en Costa Rica. Su lucha por la verdad y el informe de la ONU que expuso los crímenes del Ejército de Nicaragua

Por Julián Navarrete Silva
Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua
El militar retirado Roberto Samcam denunció a Ejército de Nicaragua. Él fue asesinado a tiros en junio pasado. Foto: (Cortesía - La Prensa Nicaragua/Cortesía La Prensa (Nicaragua))







Roberto SamcamAsesinato Roberto SamcamGrupo de Expertos en Derechos Humanos sobre NicaraguaGHRENONUEjército de Nicaragua
Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

