Álvaro Ramos denuncia que alcalde de San Carlos le pidió no visitar el cantón por temor a que el Gobierno no le diera recursos

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), reaccionó a este sábado al anuncio del alcalde de San Carlos, Juan Diego González, de renunciar a la agrupación verdiblanca y dar su adhesión a la aspirante del oficialismo, Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).
Ramos dijo no estar sorprendido por la decisión del jerarca municipal de “alinearse con el gobierno” de Rodrigo Chaves. No obstante, fustigó a González por irse “con los mismos que lo amenazaron”.
El aspirante verdiblanco relató en un video que, semanas antes, el alcalde sancarleño le pidió no visitar el cantón alajuelense, cuando la campaña verdiblanca le propuso hacer una gira por las distintas comunidades de la zona.
“Nos dijo: por favor no vengan, el Gobierno nos ha dicho que si aparecemos ahora, nos quitarán presupuesto, nos dejarán sin dinero para los sancarleños”, indicó Ramos. El candidato aseguró que, ante el señalamiento, desistió de viajar a San Carlos.
Diana Murillo, segunda vicealdesa de San Carlos, confirmó una versión similar a La Nación. Indicó que González pidió suspender una gira que estaba programada para el mes de setiembre, con el argumento de que si se hacía “peligraba la aprobación del presupuesto de la Municipalidad”.
Murillo dijo desconocer como se relacionaban ambos eventos, pero que se decidió no seguir adelante con la visita para no interrumpir el quehacer normal del gobierno local.
El candidato también criticó a González por dar la adhesión a Fernández y con ello respaldar la candidatura a diputado por el primer lugar de Alajuela de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves.
Lo anterior, porque ese mismo puesto, en la papeleta del PLN, lo ostenta Murillo. “¿Cómo es posible Juan Diego? ¿Cómo no estás apoyando a la vicealcaldesa tuya? La que es parte de tu proyecto político”, cuestionó Ramos.