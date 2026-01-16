Estos son los candidatos a diputado de Laura Fernández que declinaron participar en los debates Repretel–Monumental

Los primeros lugares en las papeletas legislativas de Pueblo Soberano han estado ausentes de los debates provinciales organizados por Repretel–Monumental.

La ausencia de aspirantes a diputaciones del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) se ha convertido en una constante en los debates provinciales organizados por Grupo Repretel–Monumental, espacios diseñados para confrontar ideas entre quienes encabezan las papeletas legislativas de los partidos políticos, de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

Estos debates, siete en total —uno por provincia—, avanzaron este jueves con su cuarta fecha. Sin embargo, en las primeras jornadas ha destacado la inasistencia reiterada de los primeros lugares en las nóminas legislativas del partido de la candidata presidencial oficialista, Laura Fernández.

La situación contrasta con el discurso sostenido por la campaña de Fernández, que ha insistido en la necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria y ha reforzado, en las últimas semanas, el llamado a no “quebrar el voto”, es decir, a respaldar al mismo partido tanto en la papeleta presidencial como en la legislativa.

Hasta ahora, ya se realizaron los debates correspondientes a las provincias de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Puntarenas. A esas actividades no asistieron José Miguel Villalobos, Nayuribe Guadamuz, Cindy Blanco y Royner Mora, quienes encabezan las papeletas del PPSO en esas provincias.

Villalobos es abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Guadamuz se desempeñó como ministra de Cultura hasta junio de 2024, cuando fue destituida por el mandatario tras tramitar una declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+ sin autorización del presidente o de su despacho. En tanto, Royner Mora fue ministro de Deportes durante la actual administración y forma parte del comando de campaña de Fernández, donde ocupa el cargo de coordinador territorial.

Las ausencias se extenderían por lo menos a dos de las próximas tres fechas. Este jueves, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, y Randall Rivera, director de Noticias Repretel, informaron que Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y candidata del PPSO por Heredia, declinó este jueves participar en el debate programado para el 19 de enero, “por razones de trabajo”. En el caso de Osvaldo Artavia Carballo, expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y aspirante por Limón, la invitación fue rechazada desde diciembre.

Por ahora, la única confirmación en firme es la del exministro de Hacienda Nogui Acosta, candidato por San José, para el 23 de enero. De concretarse su participación, sería el único aspirante del PPSO que encabeza una papeleta provincial en asistir a uno de estos debates.

Además de Pueblo Soberano, los partidos convocados a los debates son Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Frente Amplio (FA), Unidos Podemos (UP), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). En el caso de Cartago, se extendió la invitación a la agrupación provincial Actuemos Ya.