Marta Esquivel canceló debate con Boris Ramírez; así respondió el aspirante a diputado por Heredia

Boris Ramírez critico a Marta Esquivel por no asistir a un debate, en el que expondrían sus ideas como aspirantes a una curul por la provincia de Heredia

El periodista y expresidente ejecutivo del Sinart, Boris Ramírez, criticó a la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, por no asistir a un cara a cara, en el que debatirían sus propuestas para representar a Heredia en la Asamblea Legislativa.

La actividad estaba programada para este jueves a las 09:00 p.m. en el programa El Octavo Mandamiento del canal Opa. No obstante, los presentadores informaron de que Esquivel no estaría presente en el debate por motivos de enfermedad, específicamente por “un problema de muela”.

La Nación intentó contactar a Marta Esquivel a través de llamadas y mensajes a su WhatsApp, para conocer su postura respecto a lo señalado por Ramírez. No obstante, al momento de publicar esta nota, no se recibió una respuesta.

Ramírez publicó en su cuenta de Facebook un descargo contra la expresidenta de la CCSS. En el comunicado mencionó que uno de los temas que quería debatir con Esquivel era sobre sus “vidas en la función pública”, en la que él tiene “cero causas y ella 14 abiertas”.

“Nunca he tenido deudas con la Caja y ella no devuelve los más de ₡20 millones en sobresueldos que recibió“, externó Ramírez.

El candidato de Agenda Ciudadana cuestionó a Esquivel por cambiar su domicilio electoral el mes pasado. “Yo vivo en Heredia desde hace 30 años y he votado en la Escuela Villalobos en Lagunilla en 7 elecciones”, dijo.

Asimismo, lamentó el no haber podido conversar con la expresidenta de la CCSS sobre su responsabilidad en la institución, la cual, según Ramírez, “permitió el abandono de la construcción de las áreas de salud Cubujuquí y Virilla, que hoy tienen colapsado el hospital de Heredia”.

Señaló que, pese a que Esquivel canceló el cara a cara a última hora, espera poder discutir con ella “cuando tenga que ir a Heredia”, a futuros debates provinciales. “Costa Rica y Heredia merecen que quienes les pidamos el voto demos la cara”, indicó.