CCSS notifica cobro de deuda a José Miguel Villalobos, candidato a diputado de Pueblo Soberano

José Miguel Villalobos, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aseguró haber sido notificado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el cobro de una deuda. Según un informe de la institución, el abogado le debe más de ¢312 millones.

“Hoy, llegaron donde vivo siempre, donde he vivido y me notificaron. Posiblemente, estaban notificando en otro lugar, no se trata de que uno se escondiera”, dijo Villalobos, en un video difundido por el medio Trivisión.

“Revisando el documento, me están cobrando sumas que tienen más de 10 años y que ya encuentran vencidas desde hace muchos años. Segundo, me están cobrando sumas de servicios médicos a mí nunca me han atendido en un hospital de la CCSS”, continuó Villalobos, quien también es abogado del mandatario Rodrigo Chaves.

En calidad de patrono, se le registra una deuda de ¢149,5 millones por cuotas no pagadas y, bajo la condición de trabajador independiente, otra de ¢162,7 millones.

Informe de la Auditoría

Un informe de Auditoría de la CCSS, elaborado tras una publicación de La Hora Tica sobre la morosidad de José Miguel Villalobos con la CCSS, concluyó que las gestiones de cobro no han sido efectivas.

Algunos cobros datan desde el año 2017. La Auditoría identificó dificultades para localizar al deudor y deficiencias en la efectividad de los avisos de cobro.

“Asimismo, se evidenció la imposibilidad de localizarlo físicamente mediante el servicio de Correos de Costa Rica, lo que ha restringido las acciones de cobro a medios electrónicos. A la fecha, no se cuenta con evidencia de informes de inspección relacionados con la aplicación de responsabilidad solidaria, lo que limita la adopción de medidas adicionales para garantizar la recuperación de la deuda”, expuso el documento.

La Auditoría concluyó que las gestiones cobratorias administrativas se han limitado a la emisión de avisos mediante Correos de Costa Rica, registrándose 11 avisos entre el 2020 y el 2024. “Esta circunstancia evidencia deficiencias en la efectividad de las gestiones”, dice el informe.

Ante estos hallazgos, la Auditoría solicitó explicaciones. La Dirección de Cobros de la CCSS, Luis Diego Calderón, aseguró haber iniciado gestiones administrativas y judiciales.