Editorial

Editorial: Un Porsche que paga ¢87.000 de marchamo. ¿Por qué Hacienda lo tolera?

El silencio del gobierno solo profundiza las dudas sobre quiénes están siendo favorecidos con una evasión tan descarada. No se puede invocar la lucha contra la evasión mientras se mantienen abiertas las puertas que la alimentan

Por La Nación
Vehículo Porsche Macan 2018
Entre los marchamos que salieron al cobro este año está el de un vehículo Porsche Macan 2018 que deberá cancelar ¢87.000, monto comparable al de un Mitsubishi de 1989. (Archivo LN/Archivo LN)







La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

