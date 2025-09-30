El País

Nogui Acosta sobre portillo en importación de carros: ‘No esperaba que los ticos fueran mentirosos’

‘Vamos a tener que hacer algo con la cultura tributaria de los costarricenses’, asevera el exministro de Hacienda

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, justificó su decisión de cambiar la forma en que se calculan los impuestos a la importación de carros, lo que permitió a cientos de personas aprovechar un portillo para pagar menos tributos. Según dijo, él no esperaba que los costarricenses fuesen “mentirosos”.
Nogui Acosta, exministro de Hacienda. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui AcostaMinisterio de haciendaImportación de autosImpuestos
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.