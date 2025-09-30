El País

Un BMW de $195.000 se reportó en $7.400: Hacienda abrió portillo aprovechado para pagar menos impuestos por importación de carros

Recaudación cayó después de que se abrió el portillo, aunque están ingresando más vehículos; Hacienda admite que entran autos con valores ‘ostensiblemente bajos y distorsionados’

Por Natasha Cambronero
Un BMW X6 M entró a Costa Rica como si su valor fuese de solo $7.400. Cientos de costarricenses aprovechan portillo de Hacienda para importar carros con menos impuestos.
Un BMW X6 M entró a Costa Rica como si su valor fuese de solo $7.400 (imagen ilustrativa). Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







