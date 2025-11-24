Vea los irrisorios marchamos que el Ministerio de Hacienda cobró a dueños de vehículos de lujo

El dueño de un Chevrolet Corvette 2023 pagará solo ¢211.000 de marchamo, aunque este auto tiene un valor de ¢70 millones en el mercado. Foto:

El Ministerio de Hacienda abrió la puerta para que propietarios de vehículos de lujo paguen marchamos ridículos, algunos cercanos a los derechos de circulación más bajos de Costa Rica.

En la siguiente tabla, puede observar los montos cobrados a autos costosos:

Esto se debe a que, hace un año, Hacienda cambió las reglas para calcular los impuestos de importación de los vehículos.

Estableció que ahora el importador dice cuál es el valor del carro, en lugar de pagar con base en una tabla de precios mínimos de mercado, como ocurría antes. Esto permitió que muchas personas declararan valores inferiores a los promedios, pagando menos impuestos.

Esto les permite pagar menos marchamo porque el impuesto a la propiedad de vehículos, el principal componente del derecho de circulación, se cobra sobre el valor fiscal registrado.