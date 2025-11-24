El País

Vea los irrisorios marchamos que el Ministerio de Hacienda cobró a dueños de vehículos de lujo

Algunos pagan menos de ¢100.000

Por Natasha Cambronero
Chevrolet Corvette 2023
El dueño de un Chevrolet Corvette 2023 pagará solo ¢211.000 de marchamo, aunque este auto tiene un valor de ¢70 millones en el mercado. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

