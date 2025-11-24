El País

El Ministerio de Hacienda cobró marchamos risibles a carros de lujo, ¿por qué?

¿Se imagina pagar ¢211.000 de marchamo por un Corvette 2023, un carro que vale ¢70 millones en el mercado? O bien, ¿cancelar ¢77.000 por una camioneta RAM 2025? Hacienda abrió la puerta para que esto pasara

Por Natasha Cambronero
RAM, modelo 1500 RHO 2025
Una camioneta marca RAM, modelo 1500 RHO 2025, como la que aparece en la imagen, solo pagará ¢77.000 de marchamo. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







