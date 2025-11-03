Economía

Marchamo 2026: Dueño de Ferrari 2018 pagará el monto más elevado

El INS habilitó la plataforma de consulta del marchamo 2026. Descubra cuál es el vehículo que pagará la suma más elevada y cuál es el monto menor.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
21\02\24 Santa Ana, VIP Terrazas, premier de la película Ferrari, la cual conto con vehículos de la marca Ferrari de diferentes epocas de la marca italiana de alta gama. Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Un modelo de vehículo de la marca Ferrari es el que pagará la tarifa más alta del marchamo 2026. Foto con fines ilustrativos. (Jorge Navarro/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MarchamoMarchamo 2026INS
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.