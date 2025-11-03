Marchamo 2026: Dueño de Ferrari 2018 pagará el monto más elevado

Un modelo de vehículo de la marca Ferrari es el que pagará la tarifa más alta del marchamo 2026. Foto con fines ilustrativos.

A partir de este lunes 3 de noviembre inició el cobro del marchamo 2026: un total de 1.943.587 vehículos deberán cancelar los derechos de circulación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Un modelo de vehículo en específico es el que está obligado a pagar el marchamo más alto: se trata del Ferrari modelo 2018, cuyo monto asciende a ¢7.192.439, reveló el INS este lunes.

Por otro lado, el modelo que pagará menos es un Mitsubishi modelo 1989, cuyo derecho de circulación será de ¢73.706.

Los registros de la aseguradora pública también revelan que el vehículo más antiguo que paga marchamo tiene 106 años: se trata del Hudson Super Six modelo 1919, que deberá cancelar ¢74.726.

El marchamo debe cancelarse antes del 1.° de enero de 2026, según la normativa vigente. Los propietarios de vehículos que incumplan con el pago se exponen a una multa de ¢60.831,62, así como al retiro de las placas o incluso del vehículo.

A esto se suman otros recargos, como un interés del 10,67% anual sobre el impuesto a la propiedad o un 2% mensual en el valor de las multas por parquímetros pendientes.

Sistema habilitado

Sidney Viales, director de Seguros Obligatorios del INS, señaló este lunes que ya está habilitado el sistema en línea de la entidad para la consulta y pago del marchamo, aunque reconoció que a inicios de la mañana hubo intermitencias.

LEA MÁS: Marchamo 2026: Consulte aquí cuánto pagará

Viales explicó que el problema se originó por parte del proveedor de servicios ubicado en la Costa Este de Estados Unidos.

“Lamentablemente, no nos dio el servicio para atender la demanda del inicio del cobro”, señaló.

A las 3:38 p.m. de este lunes, el INS registraba 1.433.377 consultas y 5.414 pagos de marchamo, por un total de ¢840.779.783. El 63% correspondió a vehículos particulares, seguidos de motos y bicimotos (16,6%) y carga liviana (16%).

“Es una situación que está completamente resuelta, ya el sistema opera con total normalidad”, afirmó Viales a La Nación.

El funcionario también señaló que el 25% de los pagos del marchamo se realizan durante la última semana de diciembre, con jornadas que llegan a 100.000 pagos en un solo día.