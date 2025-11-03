Marchamo 2026: INS puso al cobro derecho de circulación de 1.943.587 vehículos

El pago del marchamo 2026 está habilitado desde las 8:00 a.m. de este lunes 3 de noviembre.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) puso al cobro un total de 1.943.587 derechos de circulación para el marchamo 2026, confirmó Gabriela Chacón, presidenta de la entidad.

La aseguradora pública prevé una recaudación de ¢335.000 millones. El 60,1% se destina al pago del impuesto a la propiedad de vehículos, que se transfiere al Ministerio de Hacienda.

En relevancia sigue el Seguro Obligatorio para los Vehículos Automotores (SOA) que aglutina el 25,5% de los recursos que recaudará el INS.

El restante 14,4% de ingreso previsto de ingreso lo confirman recursos para el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Consejo de Transporte Público, parquímetros, timbres, multas, entre otros.

El marchamo 2026 salió al cobro este 3 de noviembre a partir de las 8 a.m.

El monto total se puede consultas en el sitio web https://marchamo.ins-cr.com/marchamo/ConsultaMarchamo.aspx. Ahí deberá elegir el tipo de vehículo y digitar su número de placa sin guiones ni espacios en blanco.

El marchamo debe cancelarse antes del 1.° de enero. Aquellos conductores que circulen sin este requisito a partir del 1.° de enero del 2026 se exponen a una multa, que actualmente es de ¢60.831,62, y al retiro de las placas o el vehículo.

Además, se le sumarán otro tipo de recargos, como un interés del 10,67% anual al monto del impuesto a la propiedad, o un recargo de 2% mensual en el valor de las multas por parquímetros que se encuentren pendientes.

