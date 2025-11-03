Economía

Marchamo 2026: Consulte aquí cuánto pagará

INS activó el sitio de consultas para el marchamo 2026 desde las 4 a.m. de este lunes. Cobro se inició a las 8:00 a. m.

Por Óscar Rodríguez
Gasolina, marchamo, vehículos
Desde este lunes 3 de noviembre se puso al cobro el pago del marchamo 2026. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Marchamo 2026INSmarchamo
Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

