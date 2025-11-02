Marchamo 2026: Cobro inicia este lunes 3 de noviembre; el SOA sube un 17%

El marchamo 2026 sale al cobro del primer día hábil de noviembre, que este año corresponde al lunes 3 de noviembre.

El cobro del marchamo 2026 comenzará a partir de este lunes 3 de noviembre, informó el Instituto Nacional de Seguros (INS).

A partir de las 8 a. m. de este lunes, las sucursales del INS estarán habilitadas para el pago del derecho de circulación, así como los demás puntos autorizados y los sitios web de consulta.

Los equipos técnicos se encuentran en este momento cargando datos en los sistemas, por lo que la información oficial se conocerá este lunes, una vez realizada la carga masiva.

Incremento en Seguro Obligatorio

El pasado 3 de octubre, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó que el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), uno de los componentes del marchamo, incrementará de forma relevante para los dueños de carros particulares, mientras que el ajuste al alza será menor para motocicletas.

La póliza obligatoria para autos tendrá un valor de ¢30.238 el próximo año, es decir, un 17,15% que los ¢25.812 que se pagó este año.

En tanto, los propietarios de motocicletas deberán desembolsar ¢99.623 el próximo año, frente a los ¢94.509 en 2025, es decir, pagarán un incremento del 5,41%.

El jerarca de la Sugese, Tomás Soley, comentó que el modelo que define la aseguradora (en este caso, el Instituto Nacional de Seguros, INS) tiene parámetros internos de sostenibilidad, y ahí es considerado el incremento de accidentabilidad por tipo de vehículo y de lesión del mismo.

“Los vehículos no chocan solos. Hay motos que chocan con vehículos, hay vehículos que chocan con motos. Hay toda una dinámica en la cual la distribución de esos siniestros tiene relación con ese tipo de variables detrás de la dinámica de los accidentes”, expuso Soley el mes pasado.

El jerarca añadió que el ajuste al alza se debe a que la siniestralidad sigue creciendo. En 2024 hubo 40.590 accidentes, es decir, 4.790 incidentes más que en 2023.

Por su parte, la cantidad de lesionados subió a 45.570 en 2024, lo cual implica un incremento de 5.131 personas respecto al año 2023.

El costo de los siniestros constituye el elemento más importante en la determinación de la prima del SOA.

“El costo lo determinan tres variables fundamentalmente: número de víctimas y gravedad, costo de servicios médicos e incapacidades”, informó el jerarca de la Sugese.

El seguro obligatorio es uno de los componentes que se paga cuando el propietario de un vehículo cancela el marchamo.