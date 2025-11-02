Economía

Marchamo 2026: Cobro inicia este lunes 3 de noviembre; el SOA sube un 17%

El INS confirmó el inicio de cobro este lunes 3 de noviembre. El Seguro Obligatorio de Automóviles tuvo un incremento.

Por Julián Navarrete Silva
La Lima, paso a desnivel
El marchamo 2026 sale al cobro del primer día hábil de noviembre, que este año corresponde al lunes 3 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

