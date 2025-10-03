Editorial

Editorial: La ingenuidad de Hacienda abrió el portillo a la evasión

¿Por qué la administración no detectó facturas con precios de vehículos hasta 15 veces inferiores a los de mercado? El sistema falló y debe aclararse la causa. El discurso del presidente Chaves exige coherencia. No se puede invocar la lucha contra la evasión mientras se abren portillos que la alimentan

Por La Nación
Vehículos de lujo ingresados a Costa Rica con valor mucho menor
Un portillo abierto por Hacienda permitió el ingreso al país de autos de lujo facturados en precios muy inferiores al valor de mercado. Entre estos, hay un Cadillac XT5 Luxury 2017, un Porsche 911 Turbo S 2014, un Porsche Panamera 4 2014 y un BMW X6 M60i. (Capturas de pantalla cars.com; bmw.co.cr/La Nación)







