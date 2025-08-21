Economía

Hacienda anuncia más endeudamiento interno para financiar gastos del 2025

Hacienda prevé captar ¢3,2 billones en bonos de deuda interna, en marzo previsión era de ¢2,7 billones

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

El Ministerio de Hacienda aumentará el endeudamiento en el mercado interno en el 2025 para atender los compromisos de gasto del Gobierno Central en lo que resta del año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deuda del gobiernoMinisterio de HaciendaPlan de endeudamiento 2025
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.