Ingresos tributarios del gobierno se desaceleran como porcentaje del PIB en 2025

La recaudación tributaria alcanzó los ¢3.356.487 millones durante los primeros seis meses del año

Por Luis Enrique Brenes

Los ingresos tributarios del Gobierno Central se desaceleraron como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en el primer semestre de 2025, según las cifras fiscales publicadas este 14 de agosto por el Ministerio de Hacienda.








Periodista de Economía.

