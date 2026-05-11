Editorial

Editorial: Última llamada para salvar el IVM

Nuestro sistema universal de pensiones demanda atención inmediata para evitar su deterioro terminal. Al fin, la Caja tomó una iniciativa de amplio espectro para discutir posibles soluciones, siempre complejas

EscucharEscuchar
Por La Nación
Todo apunta a que, más temprano que tarde, el Estado, vía presupuesto, deberá aportar directamente al IVM de la CCSS. Y esto lleva a otro tema de gran importancia: cómo financiar ese aporte. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialIVMCaja Costarricense de Seguro SocialCCSSpensiones
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.