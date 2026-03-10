Economía

IVM colapsaría en 10 años sin reformas, advierte Nogui Acosta

Jefe de fracción electo del PPSO alerta sobre un colapso del IVM en una década si no se aplican reformas al sistema de pensiones.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
03/12/2024. Comparecencia de ministro Nogui Acosta. Comisión de Asuntos Hacendarios en Asamblea Legislativa. Fotografía: Lilly Arce.
El exministro y jefe de fracción electo del PPSO, Nogui Acosta, alerta sobre un colapso del IVM en una década de no aplicarse reformas al sistema de pensiones. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IVMCCSSPensionesPPSO
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.