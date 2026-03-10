Esta es la posición de los diputados electos de Pueblo Soberano sobre el retiro total del ROP

El jefe de fracción de los diputados chavistas electos, Nogui Acosta, dijo que esperarán tener la información para definir su posición sobre la entrega del ROP.

Si la actual Asamblea Legislativa no toma una decisión sobre las diferentes iniciativas para la entrega de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a los beneficiarios, les tocará a los diputados entrantes tomar una decisión, si aceptan mantener esa discusión como una prioridad.

Sin embargo, la próxima conformación del Congreso estará dominada por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con sus 31 curules. Eso significa que los oficialistas podrían tener el futuro de ese proyecto en sus manos.

Ante ese panorama, el jefe entrante de la fracción chavista, Nogui Acosta, respondió a consultas de La Nación cuál va a ser la posición de los nuevos congresistas del oficialismo, después de que la entrega del ROP fue una promesa de campaña de muchas candidaturas presidenciales.

El vocero respondió que la bancada del PPSO no ha tomado una decisión, sino que está a la espera de la información que se derive de las conversaciones en el Congreso, entre los actores políticos, las instituciones del gobierno y los actores técnicos.

Ya en ese proceso han surgido criterios como el del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ente que señaló que el retiro masivo del ROP dispararía la inflación, subiría las tasas de interés y hundiría aún más el precio del dólar.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda alertó de que la entrega masiva de esas pensiones encarecería los créditos para los hogares y las empresas, por ese incremento en las tasas del que habló el Central.

Este jueves, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se manifestó en contra, durante la reunión que sostuvo con los jefes de las fracciones legislativas, en el Congreso, de las propuestas para la entrega total del ROP.

‘Esperaremos las conclusiones de la mesa’

“Yo creo que, al igual que todos los costarricenses, estamos teniendo información, por primera vez, sobre las consecuencias de una decisión como esta. La fracción está atenta a ver cuáles son las conclusiones de la comisión o de las mesas de trabajo que se han hecho”, dijo Acosta.

El diputado electo y exministro de Hacienda agregó que, en cuanto a la discusión para la entrega del ROP a los pensionados, no solamente se puede considerar las consecuencias para los pensionados actuales, sino también para los futuros.

Acosta alegó que, ya desde el año 2000, cuando se creó el ROP como un complemento al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque las tensiones de este último ya eran claras en ese momento.

“Duramos muchísimos años en hacer las modificaciones y hoy nos damos cuenta de que debimos ser mucho más activos en ese proceso, pero la política tiene la desventaja de que, si se puede dejar esto para mañana, siempre lo vamos a dejar para mañana”, agregó.

El vocero de los diputados chavistas agregó que no se puede tomar una decisión sin la información adecuada y alegó que hasta ahora es que se están reflejando, en la discusión, las consecuencias de un proyecto de ley que “se trató de canibalizar en las elecciones”

‘Falta de pago del Estado no mueve la aguja de la situación del IVM’

Precisamente, Acosta aseguró que, dentro de la discusión sobre la entrega del ROP hay que tomar en cuenta la situación del IVM, por las señales de las consecuencias que va a tener la baja tasa de natalidad y la longevidad de los costarricenses, así como la falta de trabajadores cotizantes.

¿También afecta la falta de pago del Estado de la deuda que tiene con la CCSS, porque ya se están viendo las consecuencias en echar mano de las reservas para pagar pensiones?, le preguntó este medio a Nogui Acosta.

“No, no. Voy a decirte que, en los estudios actuariales, se toma en consideración el pago de la deuda del Estado y el Estado no afecta, no mueve la aguja de la situación, porque cada vez tenemos más pensionados, a los que no se les puede quitar el derecho. Por eso hay que hacer modificaciones, en un régimen de reparto hay que hacerlas continuamente, y nosotros pasamos muchísimos años sin hacerlas”, alegó el jefe de fracción entrante.