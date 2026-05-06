Economía

Defensoría de los Habitantes rechaza ajustes al IVM: ‘La sostenibilidad no debe construirse debilitando las pensiones’

La Defensoría de los Habitantes advierte que reformas al IVM de la CCSS no deben recaer en trabajadores ni reducir el ingreso neto por pensión

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la CCSS y a la derecha una imagen de personas con monedas representativa de un jarro con fondo de pensiones
La Defensoría de los Habitantes rechaza que la crisis del IVM se resuelva reduciendo el ingreso de los pensionados. Exige mantener una tasa de reemplazo del 75%, que combine el IVM y el ROP. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSIVMPensionesDefensoría de los Habitantes
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.