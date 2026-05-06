Defensoría de los Habitantes rechaza ajustes al IVM: ‘La sostenibilidad no debe construirse debilitando las pensiones’

La Defensoría de los Habitantes rechaza que la crisis del IVM se resuelva reduciendo el ingreso de los pensionados. Exige mantener una tasa de reemplazo del 75%, que combine el IVM y el ROP.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante la reducción de la tasa de reemplazo (monto de pensión mensual), el aumento de cargas a los asegurados o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

En un comunicado divulgado este miércoles, la entidad advirtió que la estabilidad financiera debe garantizarse sin debilitar el derecho a la seguridad social ni trasladar el costo del ajuste a trabajadores y jubilados.

“La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos ”, señaló la entidad.

Propuestas en la mira

Las observaciones surgen tras la presentación, el lunes, del informe Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, elaborado por la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El documento incluye 20 propuestas, entre ellas:

Reducir la tasa de reemplazo de 43%-52,5% a 40%-43%.

de 43%-52,5% a 40%-43%. Aplicar un aporte obligatorio del 5% para el Seguro de Salud a personas pensionadas.

a personas pensionadas. Elevar de 300 a 360 las cuotas requeridas para la pensión ordinaria.

Ante este escenario, la Defensoría sostiene que la tasa de reemplazo integral (IVM + Régimen Obligatorio de Pensiones, ROP) no debería ser inferior al 75%. También advierte que cobrar el Seguro de Salud reduciría el ingreso disponible de quienes dependen exclusivamente de su pensión.

“ La sostenibilidad no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones . No acompañamos medidas que reduzcan la protección efectiva”, señaló la Defensoría

El ente expresó preocupación por el aumento de cuotas en un mercado laboral marcado por la informalidad y brechas de género, pues sin medidas compensatorias podría excluir a miles de personas que no logran completar los requisitos.

La Defensoría indicó que la sostenibilidad debe abordarse con acciones como combatir la informalidad, recuperar deudas con la seguridad social y fortalecer la gestión de cobro. Además, anunció que remitirá una posición técnica formal a la CCSS.