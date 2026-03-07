Columnistas

La brecha de género empieza mucho antes del empleo

Según datos recientes de admisión en la UCR, las ingenierías siguen siendo mayoritariamente masculinas (80%), mientras que carreras como Educación y Trabajo Social concentran una proporción mucho mayor de mujeres (90%)

Por Andrés Fernández Arauz

Mañana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. En ese contexto, suele hablarse de desigualdades en el mercado laboral y el uso del tiempo en la edad adulta, pero muchas de esas brechas comienzan mucho antes y se reflejan a lo largo de la trayectoria educativa.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

