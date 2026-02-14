Editorial

Editorial: Si la tercera es la vencida, ¿ahora sí bajarán los precios de los medicamentos?

Después de dos decretos fallidos, una ley que acaba de entrar en vigor reaviva la esperanza de que, por fin, los medicamentos en Costa Rica bajen de precio. La herramienta legal parece sólida, pero para que dé resultados, la comisión que se creará debe blindarse frente a conflictos de interés e intromisiones políticas

Por La Nación
Mujer sosteniendo medicamentos y usando un teléfono móvil para comparar precios de medicinas.
Si se compara el precio de la mayoría de medicamentos en Costa Rica con lo que cuestan en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala o Colombia, las diferencias son abismales. (Shutterstock)







