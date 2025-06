Rodrigo Chaves admite fracaso con precios de medicinas y reparte culpas

La regulación de los márgenes de precios en los medicamentos, impulsada por el Ejecutivo, “no funcionó”, aseguró el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante una entrevista a un canal televisión publicada este miércoles.

La iniciativa, efectiva desde el 15 de febrero, mediante un decreto, establece que los distribuidores mayoristas tendrán un margen entre el 11% y el 28%, mientras que los minoristas (supermercados y farmacias) manejarán márgenes del 25% al 43,5%.

El decreto para regular los márgenes de ganancia en la venta de medicamentos fue firmado el 15 de enero por Chaves con el objetivo de intervenir en los precios que pagan los consumidores y tendría una vigencia de seis meses.

“El plan de los medicamentos no nos funcionó”, aseveró Chaves durante una entrevista a Multimedios este 4 de junio. “Yo confieso que no lo logré pero que me registren a ver si no he hecho todo el esfuerzo posible y lo sigo haciendo”, agregó Chaves.

El mandatario culpó de los resultados al gerente de Logística de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Esteban Vega de la O, de boicotear su plan; a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y a empresas que participan en el mercado de medicamentos, específicamente al Grupo Dökka, antes conocido como Cuestamoras Salud.

Consultado al respecto, Vega indicó a La Nación, a través de la oficina de prensa de la Caja, que “básicamente no tengo comentarios pues la CCSS y la gerencia de Logística no tenemos injerencia en los márgenes de precios de medicamentos en el sector privado”.

El funcionario refirió que la gerencia de Logística ha venido promoviendo, a solicitud de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, un reglamento para que la entidad pueda colocar una cartera de medicamentos para venta en el sector privado.

La CCSS cuenta con el mayor número de farmacias en el país, con 422 establecimientos, es decir, alrededor del 24% del total, según datos del Estudio de mercado del sector farmacéutico, elaborado por Coprocom.

Críticas contra Coprocom

El estudio de mercado del sector farmacéutico, fue presentado por Coprocom en enero pasado. El análisis reveló que la regulación de los márgenes de precios en los medicamentos carece de justificación, ya que no se han comprobado sobreprecios que respalden esta medida.

“Vea el descaro de este país y de los grupos de interés, la Comisión para la Competencia, financiada por los costarricenses, dice que el oligopolio entre el Grupo Cuestamoras que manejan las (farmacias) Fischel, todas esas cosas, la familia Uribe y más una o dos más empresas con las droguerías etcétera, está bien y que no hay que tocarlo”, criticó Chaves.

El sector farmacéutico en Costa Rica está compuesto por tres actores principales: los laboratorios farmacéuticos; las droguerías o distribuidoras, responsables de la importación, almacenamiento y distribución mayorista; y el canal minorista: las farmacias.

José David Zúñiga, director del Centro de Servicios Compartidos de Grupo Dökka, indicó a La Nación que aunque no coinciden con el enfoque ni con la metodología en la que se sustenta el decreto, están cumpliendo con la normativa.

“Reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con el Gobierno y todos los sectores involucrados en iniciativas que permitan una mejora sostenida en el costo de los medicamentos, sin comprometer el acceso ni la diversidad de oferta”, apuntó Zúñiga.

Zúñiga dijo que respetan la opinión de Coprocom, entidad con la que no tienen ninguna relación más que entregar la información que les solicitan. Además, añadió que la metodología usada en el informe es la misma empleada en todo el mundo.

El Grupo Dökka es propietario de Distribuidora Cefa, Distribuidora EOS, Farmacia La Bomba, Laboratorios Labinsa, Farmacias Fischel, Cefa Nicaragua y Celmar, lidera el mercado de las droguerías con aproximadamente el 35% de participación.

Además, se ubica en el segundo puesto en cantidad de farmacias con las marcas La Bomba y Fischel, que en conjunto suman 124 establecimientos.

Por su parte, Viviana Blanco Barboza, presidenta del órgano superior de Coprocom, explicó que desde que estaba el decreto en consulta pública la Comisión señaló las deficiencias del proyecto y los perjuicios para el consumidor.

“No funcionó porque no ataca los problemas estructurales del sector de medicamentos. El gobierno se negó a acatar todas las recomendaciones que ha emitido Coprocom para mejorar el acceso y el precio de los medicamentos”.

Blanco destacó que el estudio del sector farmacéutico duró 11 meses en elaborarse, incluyó entrevistas y estadísticas a todo el sector y contó con un grupo de consultores expertos en competencia a nivel internacional. “Fue un estudio técnico riguroso. El estudio no da pie para una regulación de precios o de márgenes y eso lo advertimos desde el inicio”.

La jerarca recordó que el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que dio origen a la regulación de precios tiene serias fallas técnicas que Coprocom explicó y anexó posteriormente en la demanda que estableció contra el decreto de medicamentos.

“La Coprocom hizo su trabajo y lo justificó tecnicamente. Es un organismo independiente. Nuestras recomendaciones están basadas en evidencia. El gobierno no tiene la obligación de acatar nuestras recomendaciones y emitió una política pública distinta. La política no funcionó para reducir los precios y más aún está generando otros efectos adversos porque promueve que los intermediarios se pongan de acuerdo”, concluyó Blanco.

El MEIC señaló que el decreto continúa vigente, según lo dispuesto en la normativa, es decir, hasta 18 de agosto.

“Continuamos analizando detalladamente los datos disponibles sobre la implementación de la medida regulatoria adoptada con el fin de contar con información concluyente y evaluar con mayor precisión sus efectos en el mercado, así como las acciones a tomar”, indicó la entidad.

* Nota del editor: este artículo fue actualizado a las 4:50 p.m. para incorporar la posición del Grupo Dökka.