Economía

¿Por qué los anticonceptivos llevan 44 meses consecutivos subiendo de precio en Costa Rica?

Conozca las razones detrás del aumento consecutivo del precio de anticonceptivos en Costa Rica, un país con uno de los valores más altos de la región.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El precio de los anticonceptivos en Costa Rica acumula 44 meses de alzas. Conozca qué factores podrían influir en el aumento constante de estos medicamentos.
El precio de los anticonceptivos en Costa Rica acumula 44 meses de alzas. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pastillas anticonceptivasPrecioINECVariación
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.